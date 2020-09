Omicidio Willy, i fratelli Bianchi e Pincarelli chiedono l'isolamento in carcere: "Paura di ritorsioni"

Omicidio Colleferro, i funerali di Willy: fiume di magliette bianche Ansa 1 di 26 Ansa 2 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 10 di 26 Ansa 11 di 26 Ansa 12 di 26 Ansa 13 di 26 Ansa 14 di 26 Ansa 15 di 26 Ansa 16 di 26 Ansa 17 di 26 Ansa 19 di 26 Ansa 20 di 26 Ansa 21 di 26 Ansa 22 di 26 Ansa 23 di 26 Ansa 24 di 26 Ansa 25 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

I fratelli Gabriele e Marco Bianchi e Mario Pincarelli, in carcere con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte, si trovano da una settimana in isolamento a Rebibbia e devono restare in celle singole altri sette giorni per via delle norme anti-Covid. I legali dei tre giovani hanno, però, chiesto di prolungare il periodo di isolamento per ragioni cautelative. Il motivo è la paura di ritorsioni nei loro confronti da parte di altri detenuti, vista l'eco avuta dal caso Willy anche in carcere.