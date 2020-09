Omicidio Willy, gli arrestati sono accusati di omicidio volontario

La Procura di Velletri ha cambiato capo d'imputazione per i quattro arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte: da omicidio preterintenzionale in omicidio volontario aggravato dai futili motivi. La decisione è stata presa sulla base dell'autopsia. Dopo i controlli di polizia, carabinieri e Asl, sono stati inoltre imposti cinque giorni di chiusura per la palestra Millennium Sporting Center di Lariano, frequentata dai fratelli Bianchi.