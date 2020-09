Omicidio di Colleferro, chi sono i quattro arrestati ora in carcere a Rebibbia: fanatici di arti marziali

Si trovano nel carcere di Rebibbia i quattro ragazzi arrestati dai carabinieri della Compagnia di Colleferro per l' omicidio di Willy Monteiro Duarte . Nei prossimi giorni l'udienza di convalida. Si tratta di Francesco Belleggia , 23 anni, Mario Pincarelli , 22 anni e dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi di 25 e 24 anni. Sono tutti accusati di omicidio preterintenzionale in concorso.

La vicenda ha sconvolto l'intera comunità di Colleferro, alle porte Roma, ma per la sua brutalità sta sollevando indignazione e sconcerto in tutta Italia.

Si chiamano Marco e Gabriele Bianchi, rispettivamente di 24 e 26 anni, Mario Pincarelli, di 22, e Francesco Belleggia, di 23. Sono tutti di Artena, hanno in comune la passione per le arti marziali, i tatuaggi e per i simboli paramilitari e hanno già piccoli precedenti penali alle spalle. Sono stati arrestati dopo aver massacrato con pugni e calci sul volto Willy Fonteiro Duarte, un 21enne intervenuto per tentare di placare una rissa e per difendere un amico.

Preso a calci e pugni, anche in testa, fino a rimanere esanime sull'asfalto. Willy Monteiro Duarte, 21enne italiano di origini capoverdiane che abitava a Paliano, è morto per le botte ricevute in strada dai quattro. Tutti in regime di isolamento, saranno interrogati nelle prossime ore. Condividevano la passione per le arti marziali e le foto sui loro profili social li ritraggono in pose allo specchio o in palestra nelle quali mettono in mostra tatuaggi e muscoli. I fratelli Gabriele e Marco Bianchi praticavano l'MMA, acronimo inglese di mixed martial arts - uno sport da combattimento a contatto pieno che mette insieme tutte le tecniche delle varie arti marziali e che è considerato performante e, per alcuni, "estremo". Avevano precedenti penali.

Sgomento e disperazione nel paese per la morte di Willy, grande tifoso giallorosso e promessa della squadra di calcio della polisportiva della città, che studiava in un istituto alberghiero e lavorava come aiuto cuoco in un ristorante della zona. Oggi è stato proclamato il lutto cittadino a Colleferro e Paliano.