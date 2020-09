Omicidio Colleferro, fiume di magliette bianche ai funerali di Willy: presente anche Conte

Alle 9, un'ora prima dell'inizio delle esequie di Willy Monteiro Duarte , il 21enne pestato a morte a Colleferro , era già pieno lo stadio comunale di Paliano (Frosinone). Il centro sportivo scelto per celebrare i funerali ha visto la partecipazione di centinaia di persone , molte delle quali hanno indossato maglie e camicie bianche , come richiesto dalla famiglia del giovane. Presenti anche il premier Giuseppe Conte e il governatore Nicola Zingaretti .

Al loro arrivo allo stadio, i parenti del ragazzo ucciso sono apparsi in lacrime: sull'auto una fotografia di Willy. La scelta di indossare indumenti bianchi voleva richiamare un "segno di purezza e di gioventù", aveva riferito il sindaco di Paliano. Anche il presidente del Consiglio e il ministro Luciana Lamorgese si sono presentati in camicia bianca, per rispettare la richiesta dei familiari del giovane. A Capoverde, terra di origine del ragazzo ucciso, il bianco anche simbolo di lutto quando si riferisce a un giovane.

Zingaretti: "Ora pretendiamo giustizia" - "Ora bisogna solo far sentire alla famiglia la vicinanza di tutti e pretendere presto giustizia", ha affermato Zingaretti. "La Regione pagherà e sosterrà la famiglia per le spese legali e uno degli istituti alberghieri della nostra regione sarà dedicato al nome di Willy".

Il vescovo: "Morte barbara e ingiusta, ora silenzio" - "Occorre rimanere in silenzio davanti al mistero della morte di un giovane", ha invece affermato il vescovo di Tivoli e Palestrina monsignor Mauro Parmeggiani durante l'omelia. "Perché la morte barbara e ingiusta di Willy non cada nell'oblio impegnamoci tutti: istituzioni, forze dell'ordine, uomini e donne della politica, della scuola, dello sport e del tempo libero, Chiesa, famiglie e quanti detengono le chiavi di un potere enorme, quello dei media, a comprometterci insieme. Al di là di ogni interesse personale e senza volgere lo sguardo altrove fingendo di non vedere, a riallacciare un patto educativo a 360 gradi".