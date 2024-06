Omicidio Thomas, il Comune chiude il parco dove è stato ucciso: "Troppi curiosi"

"La città di Pescara si unisce nel dolore alla comunità di Rosciano, nel giorno dell'ultimo saluto a Christopher Thomas Luciani - dice Masci, come si legge sulla pagina Facebook del Comune -, sono certo di interpretare i sentimenti e le emozioni dell'intera collettività, attonita e incredula di fronte alla fine del giovane di Rosciano". "Fermarsi è doveroso, come testimonianza del cordoglio non solo della nostra città ma della nazione, in segno di rispetto per la famiglia e per gli amici di Christopher, e anche per riflettere in maniera profonda e responsabile su ciò che è accaduto".