Omicidio Thomas, il procuratore capo di Pescara: "Disagio più che sociale, culturale"

I due minori indagati - Il gip del Tribunale dei minori dell'Aquila ha convalidato il fermo per i due minorenni indagati per l'omicidio del 16enne Thomas Luciani. È stata disposta anche la custodia per entrambi in un istituto per i minori. I due sedicenni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. "Non posso entrare nel merito delle valutazioni delle posizioni specifiche - riferisce il procuratore che aggiunge - diciamo in generale che se c'è qualcuno che è rimasto indietro, c'è qualcuno che approfitta della propria posizione di forza e di vantaggio in una società dove abbiamo dei modelli della vittoria, della violenza, della forza, della prepotenza. Modelli che poi si impongono ai nostri ragazzi attraverso il web, i social dove c'è l'ansia di apparire, di sembrare più forti", conclude.