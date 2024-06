Omicidio Thomas, parla il padre del giovane testimone chiave: "Non mi assolvo"

Intanto, continuano a emergere nuovi dettagli sui verbali delle dichiarazioni rese dai ragazzi coinvolti nella vicenda. Il testimone chiave, tra le altre cose, si è detto "sicuro" che Thomas "era morto", era stato colpito da "tante coltellate davanti a me. Ad esempio una coltellata all'addome, una coltellata alla gamba, dove ci sono le arterie". Un altro giovane molto vicino a uno dei due minorenni sottoposti a fermo, che domenica pomeriggio era nel parco Baden Powell durante l'uccisione di Thomas, ha ammesso: "Non abbiamo pensato a chiamare nessuno, né polizia né ambulanza". La testimonianza conferma come il gruppetto, nonostante fosse a conoscenza dell'accaduto, abbia lasciato il parco per andare "in tranquillità al mare", mentre il corpo del 16enne giaceva tra le sterpaglie. Nelle sue dichiarazioni, il giovane ha sottolineato che, dopo i fatti, quando il testimone chiave "è tornato indietro, ci ha detto che il ragazzo era morto". Al mare - ha detto ancora - i due minorenni sottoposti a fermo "hanno raccontato in sintesi quello che è successo. So che hanno dato delle coltellate". Il ragazzo ha sottolineato anche che uno dei due giovani fermati "aveva una pistola. Me l'ha fatta vedere dopo che era finito tutto. Ce l'aveva in tasca. Non so come ce l'avesse. Mi ha detto che era scarica, senza colpi". Un altro dei giovanissimi coinvolti, nella sua testimonianza, si è detto convinto che i due ragazzi fermati "si siano organizzati per questa cosa, per incontrare questo ragazzo".