Parla la madre di uno dei due minorenni fermati per l'omicidio del 17enne Thomas Luciani, avvenuto in un parco a Pescara domenica pomeriggio. "Non posso dire molto, c'è il segreto istruttorio - dice la donna, avvocato, intervistata dal Corriere della Sera -. Però posso dire quello che mi riguarda: prego per chi c'è e per chi non c'è più. Ho il mio lavoro che mi dà fiducia nella giustizia e la mia fede, di più non voglio dire".