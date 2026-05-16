Omicidio a Taranto, indagato il titolare del bar in cui cercò rifugio Bakari

Proprio nelle scorse ore, la polizia ha notificato la sospensione per 60 giorni della Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) relativa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande del bar di piazza Fontana, nella città vecchia di Taranto. Il provvedimento è stato adottato dopo l'omicidio del 9 maggio. Inoltre, accertamenti della Divisione Polizia Amministrativa hanno evidenziato che, durante diversi controlli effettuati dalla Squadra Volante, all'interno e nelle immediate vicinanze del locale erano state identificate numerose persone con precedenti penali e di polizia per reati gravi, tra cui rapina, estorsione, furto, ricettazione, spaccio di droga, associazione per delinquere, rissa ed evasione. Alla luce della situazione ritenuta di concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, il questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha disposto la sospensione dell'attività per 60 giorni.