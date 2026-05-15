A quel punto sarebbe scattato l'inseguimento verso il bar e il 15enne avrebbe sferrato le coltellate. Bakari sarebbe riuscito a entrare nel locale accasciandosi sul pavimento. Uno dei giovani coinvolti avrebbe detto agli amici che stava fingendo e lo avrebbero portato all'esterno buttandogli acqua in faccia, tentando di alzargli le gambe. Ma per Bakari non c'era più nulla da fare.