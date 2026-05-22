Omicidio Taranto, su TikTok spunta un video con due dei minorenni arrestati | Nel filmato la frase: "Quello che non ti uccide, ti fortifica"
I due giovani sono entrambi detenuti in un istituto penale per minori. Gli investigatori vogliono capire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno del carcere
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Un video pubblicato su TikTok - e rimosso dopo poche ore - riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakari Sako, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti in un istituto penale per minori. La clip, accompagnata dalla frase "Quello che non ti uccide, ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
Verso l'apertura di un'inchiesta?
Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, la Procura minorile di Lecce, guidata da Simona Filoni, sta valutando l'apertura di un fascicolo. Il contenuto social ha suscitato indignazione anche per i messaggi di sostegno rivolti ai giovani arrestati.
L'omicidio e l'inchiesta
Baraki Sako è stato ucciso con tre coltellate all'alba del 9 maggio nei pressi di piazza Fontana, nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo sarebbe stato assalito da una baby gang mentre stava circolando a bordo della sua bicicletta. A quel punto avrebbe tentato di cercare rifugio all'interno di un bar, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. Una volta fuori dal locale, si sarebbe consumata la furia omicida del branco. Un 15enne avrebbe confessato di essere stato lui a sferrare i fendenti all'addome della vittima.