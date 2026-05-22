Omicidio Taranto, su TikTok spunta un video con due dei minorenni arrestati | Nel filmato la frase: "Quello che non ti uccide, ti fortifica"

Baraki Sako è stato ucciso con tre coltellate all'alba del 9 maggio nei pressi di piazza Fontana, nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo sarebbe stato assalito da una baby gang mentre stava circolando a bordo della sua bicicletta. A quel punto avrebbe tentato di cercare rifugio all'interno di un bar, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. Una volta fuori dal locale, si sarebbe consumata la furia omicida del branco. Un 15enne avrebbe confessato di essere stato lui a sferrare i fendenti all'addome della vittima.