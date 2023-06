12 giugno 2023 09:12

Omicidio-suicidio in provincia di Napoli, 79enne uccide il figlio e si toglie la vita

Sembra che una lite per motivi economici sia sfociata in tragedia. Dopo aver massacrato a coltellate Giuseppe Basso, il padre Telesforo si spara in auto. I carabinieri lo hanno trovato nel piazzale del cimitero