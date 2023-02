Riposto (Catania), due donne uccise: l'assassino si è suicidato | Una delle vittime aveva una relazione extraconiugale con l'omicida

Duplice omicidio a Riposto (Catania) dove una donna di 48 anni, è stata trovata morta all'interno della sua auto, una Suzuki.

La vittima aveva appena fatto benzina vicino al porto turistico: le hanno sparato alla testa. In una zona diversa del paese della riviera ionica è stata trovata ferita gravemente, sempre con un colpo di arma da fuoco, un'altra donna di 50 anni: i soccorsi hanno tentanto di salvarla ma per lei non c'è stato nulla da fare. A condurre le indagini i carabinieri, che hanno scoperto il cadavere del sospettato vicino alla caserma. L'uomo si è tolto la vita con la stessa arma usata per il duplice omicidio.