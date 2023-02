Isabella Noventa, rinvenuti resti umani a Marghera: ora l'esame del Dna

I resti umani sono stati rinvenuti il 30 gennaio da alcuni operai impegnati in una zona abbandonata a ridosso dell'area industriale di Porto Marghera. Del corpo sono stati trovati cranio, femore, bacino e alcune ossa della cassa toracica e della spina dorsale. Oltre alle ossa sono stati rinvenuti anche brandelli di vestiti, un orologio e due scarpe.

Le scarpe e l'orologio

Le scarpe ritrovate accanto allo scheletro di Marghera sono di marca "Vans" e hanno delle caratteristiche che non coincidono con quelle che indossava la donna la sera in cui è stata uccisa a partire dalla misura: Isabella portava il 35 o il 36, le calzature ritrovata invece sono un 38. L'orologio invece è un modello in metallo di scarso valore commerciale. La Noventa, secondo quanto riferisce il fratello, era una collezionista di orologi ma non era solita indossarli se non eccezionalmente un modello della marca Rolex.