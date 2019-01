Il fratello di Isabella Noventa a Freddy: "Rinuncio al risarcimento pur di riavere il corpo di mia sorella"

"In questa drammatica vicenda non ci sono vincitori, tutti abbiamo perso qualcosa. Io sarei disposto anche a rinunciare alla mia quota risarcitoria purché lui dica la verità e ci faccia ritrovare il corpo di Isabella". Questa è la proposta che Paolo Noventa ha lanciato durante la puntata di "Quarto Grado", in onda venerdì 18 gennaio, a Freddy Sorgato.



Quest'ultimo aveva confessato l'omicidio della 54enne di Albignasego (Padova) dopo essere stato arrestato, ma a tre anni dalla morte di Isabella, del suo corpo non c'è ancora nessuna traccia. "Per noi la cosa più importante è Isabella - ha commentato Paolo nello studio di Quarto Grado - spero che questa proposta possa rompere il silenzio".