Delitto Noventa, il fratello di Isabella: “Soldi in cambio delle ossa di mia sorella”

Dopo la sentenza che conferma la condanna per i responsabili dell’omicidio di Isabella Noventa, il fratello e la mamma lanciano un appello in esclusiva a Pomeriggio Cinque: “Siamo disposti a pagare pur di riavere il corpo di Isabella”, ha detto Paolo. “Non ho nemmeno un corpo su cui piangere”, ha detto la signora Ofelia, costretta a letto dopo un lungo ricovero in ospedale. Isabella Noventa, il cui corpo non è mai stato trovato, fu uccisa nel 2016. Il compagno, Freddy Sorgato aveva confessato l’omicidio dopo essere stato arrestato. La 54enne segretaria di Albignasego (Padova) è morta in seguito a un rapporto sessuale estremo terminato col soffocamento. Nell’assassinio è stata coinvolta anche la sorella di Freddy, Deborah ,e una tabaccaia che ha aiutato i fratelli a occultare il cadavere.