Antonino Scopelliti, nuovi rilievi della polizia sul luogo dell'omicidio

Qualche settimana prima di essere ucciso era stato designato, seppur ancora informalmente, a rappresentare la Procura generale avverso i ricorsi presentati contro la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo nel dicembre 1990 nell'ambito del "maxi processo contro Cosa Nostra". Ragione per la quale era stata percorsa sin da principio la pista siciliana, ipotizzandosi il coinvolgimento di esponenti di vertice di Cosa Nostra, che avrebbero operato con il nullaosta della 'ndrangheta calabrese. Più in particolare, le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia dell'epoca misero in luce il ruolo determinante di Cosa Nostra nella definizione della seconda guerra tra cosche del reggino, così vantando credito presso gli opposti schieramenti. Nell'aprile 1993 vengono quindi arrestati, in concorso con i maggiorenti della Cupola palermitana, anche i calabresi Antonino, Antonio e Giuseppe Garonfolo, esponenti di vertice dell'omonima consorteria operante a Campo Calabro (collegata ai De Stefano), nonché il noto killer della 'ndrangheta Gino Molinetti.