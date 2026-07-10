Omicidio di Sanremo, il figlio confessa: "Ho ucciso io mia madre"

La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto. Oldani è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. "Ha risposto alle domande", ha detto l'avvocato Alessandro Moroni, legale del giovane con Giovanni Briola, al termine dell'udienza durata due ore e mezza. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare. I legali, al momento, non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.