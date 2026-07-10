Arresto convalidato

Omicidio di Sanremo, il figlio confessa: "Ho ucciso io mia madre"

Filippo Oldani, 20 anni, è crollato dopo giorni di interrogatori; l'accusa è di omicidio volontario nei confronti di Lorella Capano

10 Lug 2026 - 15:46
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"Sono stato io". Questa la confessione di Filippo Oldani, 20 anni, accusato di aver ucciso sua madre, Lorella Capano, 58 anni, nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane è crollato dopo giorni di interrogatori serrati.

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Omicidio volontario

 La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto. Oldani è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. "Ha risposto alle domande", ha detto l'avvocato Alessandro Moroni, legale del giovane con Giovanni Briola, al termine dell'udienza durata due ore e mezza. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare. I legali, al momento, non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.

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Il rinvenimento del cadavere

 Il cadavere della donna era stato scoperto lunedì sera intorno alle 22, quando i vigili del fuoco erano intervenuti proprio su richiesta del figlio della vittima, che aveva riferito di non riuscire più a entrare in casa. La porta dell'appartamento era chiusa dall'interno: sul corpo della donna erano stati riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi. La prima ipotesi era stata quella di morte per strangolamento. Il figlio aveva dichiarato agli investigatori di essere uscito di casa intorno alle 19:15 per andare a mangiare una pizza. Al momento del fatto il padre si trovava fuori casa.

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