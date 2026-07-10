Omicidio di Sanremo, il figlio confessa: "Ho ucciso io mia madre"

"Sono stato io". Questa la confessione di Filippo Oldani, 20 anni, accusato di aver ucciso sua madre, Lorella Capano, 58 anni, nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane è crollato dopo giorni di interrogatori serrati.
Omicidio volontario
La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto. Oldani è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. "Ha risposto alle domande", ha detto l'avvocato Alessandro Moroni, legale del giovane con Giovanni Briola, al termine dell'udienza durata due ore e mezza. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare. I legali, al momento, non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
Il rinvenimento del cadavere
Il cadavere della donna era stato scoperto lunedì sera intorno alle 22, quando i vigili del fuoco erano intervenuti proprio su richiesta del figlio della vittima, che aveva riferito di non riuscire più a entrare in casa. La porta dell'appartamento era chiusa dall'interno: sul corpo della donna erano stati riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi. La prima ipotesi era stata quella di morte per strangolamento. Il figlio aveva dichiarato agli investigatori di essere uscito di casa intorno alle 19:15 per andare a mangiare una pizza. Al momento del fatto il padre si trovava fuori casa.