CI SAREBBE UN SOSPETTATO

Sardegna, 35enne ucciso nel Sulcis con un colpo di arma da fuoco

I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo

10 Lug 2026 - 10:47
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© Carabinieri

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Un 35enne è morto nella mattinata di venerdì dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco. È successo a Santadi, nel Sulcis, in Sardegna. L'uomo, disoccupato, era originario di Carbonia e residente a Portoscuso. L'allarme è scattato nella prime ore della giornata nella località di Barrancu Mannu, area di campagna sita alla periferia di Santadi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 35enne. La zona è stata isolata al fine di consentire agli inquirenti di poter effettuare i rilievi del caso. I militari hanno avviato le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Cagliari, per ricostruire la dinamica del fatto e individuare il responsabile. Un sospettato, secondo quanto si apprende una persona con cui l'uomo avrebbe discusso, si troverebbe sotto interrogatorio in caserma.

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