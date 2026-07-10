Sardegna, 35enne ucciso nel Sulcis con un colpo di arma da fuoco

Un 35enne è morto nella mattinata di venerdì dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco. È successo a Santadi, nel Sulcis, in Sardegna. L'uomo, disoccupato, era originario di Carbonia e residente a Portoscuso. L'allarme è scattato nella prime ore della giornata nella località di Barrancu Mannu, area di campagna sita alla periferia di Santadi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 35enne. La zona è stata isolata al fine di consentire agli inquirenti di poter effettuare i rilievi del caso. I militari hanno avviato le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Cagliari, per ricostruire la dinamica del fatto e individuare il responsabile. Un sospettato, secondo quanto si apprende una persona con cui l'uomo avrebbe discusso, si troverebbe sotto interrogatorio in caserma.