Bari, 40enne ucciso in bici con quattro colpi di pistola: fermato il presunto killer

È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
La dinamica dell'omicidio
Signorile è stato raggiunto da diversi proiettili mentre, in sella alla sua bici, stava percorrendo via De Marin, nel quartiere Carbonara di Bari. Per il 40enne sono stati inutili i soccorsi prestati del personale del 118, che hanno solo potuto constatarne il decesso. Almeno quattro i proiettili che hanno ferito mortalmente la vittima. Non si esclude alcuna ipotesi come movente del delitto.