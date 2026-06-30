Bari, 40enne ucciso in bici con quattro colpi di pistola: fermato il presunto killer

È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.