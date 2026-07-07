Sanremo, trovata morta in casa una 59enne: si indaga per omicidio

Il cadavere della donna è stato scoperto intorno alle 22, quando i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del figlio ventenne della vittima, che aveva riferito di non riuscire più a entrare in casa. La porta dell'appartamento era chiusa dall'interno e i pompieri sono entrati passando da un balcone, aprendo poi l'accesso dall'interno. Sul corpo della donna sono stati riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi, tra le ipotesi al vaglio vi è quella dello strangolamento. Secondo un primo accertamento medico-legale, la morte risalirebbe ad almeno tre ore prima del ritrovamento. Il figlio ha dichiarato agli investigatori di essere uscito di casa intorno alle 19:15 per andare a mangiare una pizza. Al momento del fatto il padre si trovava fuori casa. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Imperia.