Omicidio di Pierina Paganelli, indagato il vicino di casa

Giovedì pomeriggio a essere convocata per prima negli uffici della Questura è stata la moglie di Dassilva, Valeria Bartolucci. La posizione di Louis Dassilva è estremamente delicata e dipenderà molto da quello che la moglie Valeria dirà agli investigatori. Di fatto è l'alibi del marito la sera dell'omicidio. Il 3 ottobre, all'ora del delitto, alle 22:15, Valeria ha sempre sostenuto di essere a letto e Louis sul divano e che se fosse uscito di casa l'avrebbe sentito. Di fatto però nel momento esatto in cui Pierina veniva accoltellata 29 volte, in garage, Valeria non era insieme al marito. Dassilva poi, come si è scoperto nel corso delle indagini, ha avuto (e il sospetto è che l'abbia ancora) una relazione con Manuela Bianchi, la nuora di Pierina sposata con Giuliano Saponi, l'uomo ridotto quasi in fin di vita da un incidente stradale e che il giorno dell'omicidio era in ospedale Manuela e Louis si vedevano di nascosto, perché lei rischiava l'espulsione dai testimoni di Geova.