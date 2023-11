Giallo Pierina, la vicina difende il marito fedifrago: "Non commetterebbe mai un atto così atroce"

"Louis? Conosco la persona che è, non avrebbe mai potuto commettere un atto così atroce, efferato e orribile". Intervistata dall'inviato di "Quarto Grado" in merito all'omicidio di Pierina Paganelli, la vicina di casa Valeria Bartolucci difende il marito Louis Dassilva, che - si è scoperto di recente - aveva una relazione extraconiugale con la nuora della 79enne uccisa.

"Questo fatto non rende necessariamente un uomo capace di commettere un crimine", commenta la donna, sottolineando - oltre di essere a sua volta "assolutamente estranea ai fatti e assolutamente innocente" - che il marito si trovava con lei quando è stato commesso l'omicidio.

"Eravamo in casa, sul divano, e stavamo guardando un film", conclude Bartolucci.