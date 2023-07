Omicidio Niccolò Ciatti, confermati 23 anni per Bissoultanov | Il padre: "Questa giustizia non ci rappresenta"

Il padre: "Non riconosciute le aggravanti"

Il padre spiega infatti che non avere riconosciuto le aggravanti "non è un buon segnale per un ragazzo ucciso in quel modo: non è un buon precedente". E aggiunge: "Noi ce l'abbiamo messa tutta per Niccolò, ma purtroppo non siamo riusciti e non riusciamo a dargli quel minimo di giustizia che si meriterebbe".