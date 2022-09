Niccolò Ciatti, il medico legale: è morto per un edema provocato da un calcio in testa

La perizia -

Nel corso del suo esame il consulente ha spiegato che sul corpo del ventenne toscano sono state individuate "contusioni riconducibili a un'aggressione. "Il calcio lo ha raggiunto alla parte destra del capo - ha aggiunto Polacco -. Ecchimosi erano presenti anche sull'avambraccio destro e sulla mano sinistra". Potrebbero trattarsi di ferite dovute ad una azione "attiva o passiva".

Niccolò Ciatti "presentava una lesione fronto-temporale destra" dovuta a un calcio subito. Sul corpo senza vita del ragazzo, dunque, è stata poi riscontrata una "lesione riconducibile all'aggressione patita". E quindi, a causa di tutto ciò, il giovane che lavorava in un mercato rionale di Firenze, è deceduto.

Acquisita una lettera di scuse dell'imputato -

Agli atti dell'indagine capitolina è finita anche una lettera di "scuse" che il 3 novembre del 2017 l'imputato inviò alla famiglia di Ciatti.

"Desidero dal più profondo del mio cuore esprimervi le mie più sentite condoglianze - è detto nella lettera. - Vi chiedo di voler comprendere il mio dolore per quanto accaduto, ma davvero non ho mai desiderato quanto verificatosi e affermo che si è trattato di una disgrazia. Desidero che siate pienamente convinti che anch'io soffro. Comprendo che sarà difficile per voi perdonarmi, ma insisto nel porgervi le mie più sincere condoglianze; io non volevo fare del male al vostro famigliare".