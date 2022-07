Caso Nicolò Ciatti, il padre: "Era chiaro che l'omicida scappasse, da sempre il nostro timore"

"

È sempre stato il nostro timore principale

Luigi Ciatti

Morning News

l'omicidio di Niccolò Ciatti

Lloret de Mar

pestaggio

Canale 5

",, padre di Niccolò, commenta così a "il ceceno condannato in Spagna a 15 anni per, ucciso a 22 anni nell'agosto del 2017 aa seguito di un. "Il pm spagnolo mi ha spiegato che Bissoultanov non poteva essere messo in carcere perché aveva già superato i quattro anni di carcerazione preventiva", spiega il padre di Niccolò in diretta a

Rassoul Bissoultanov, che si trovava in Spagna dove lavorava in regime di

libertà vigilata

Tribunale Provinciale di Girona

ricercato con un mandato di cattura europeo

, non si è presentato all'udienza per la carcerazione al, perché fuggito. Ora è. "Forse se ci fosse stata una sorveglianza più attiva da parte degli organi di polizia spagnoli probabilmente sarebbe stata impedita la fuga - dichiara Luigi Ciatti che denuncia - tra il verdetto della giuria popolare e la sentenza del giudice spagnolo è passato un mese, un periodo nel quale Bissoultanov ha avuto tutto il tempo di preparare la sua fuga".

Non è la prima volta che il ceceno tenta di fuggire. "

L'ultima volta è accaduto in Germania

sarebbe bastato sottoporlo al controllo del braccialetto elettronico

, dove è stato beccato da un poliziotto tedesco. È evidente che quello fosse il primo tentativo di fuga - considera Ciatti che poi si rivolge alle istituzioni spagnole -, aver previsto una firma ogni due giorni e non solo una settimanale per evitare tutto ciò", conclude.