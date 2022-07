Caso Ciatti, emesso mandato di cattura europeo per l'omicida fuggito

È ricercato con mandato di cattura europeo Rassoul Bissoultanov, il ceceno condannato a 15 anni per l'omicidio del 22enne Niccolò Ciatti, pestato il 12 agosto 2017 davanti a una discoteca di Lloret de Mar.

L'uomo non si è presentato al tribunale di Girona, in Spagna, dov'era fissata l'udienza di carcerazione. Il mandato di cattura è stato emesso dal giudice spagnolo Morales, presidente del "curado" di Girona, non appena è risultata chiara la latitanza dell'imputato.