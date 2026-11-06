Uccise moglie con insulina, le ricostruzioni su Nadir Rossi: a pranzo con l'amante nel giorno dei funerali

Con il passare del tempo, la relazione fra Rossi e i genitori di Jessica sembra peggiorare ulteriormente. Di azioni sospette in azioni sospette. La madre della donna ha poi raccontato di aver avuto modo di accertare che il 35enne accusato dell'omicidio, a luglio 2024, era entrato nella sua abitazione e aveva disinstallato l’allarme. "Ho avuto paura per la mia incolumità. Ho saputo che si era informato se avessi una polizza sulla vita, tenendo conto che la nipotina ne è l’erede", aveva aggiunto.