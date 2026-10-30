Uccise la moglie con l'insulina, il padre di Jessica: "Non l'ho mai visto versare una lacrima"

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"Pensavo di provare gioia invece provo ancora lo stesso dispiacere tale e quale a due anni e mezzo fa". Ai microfoni di "Dentro la Notizia" Maurizio Dalla Chiara ha commentato la svolta nelle indagini sulla morte di sua figlia Jessica con l'arresto del marito Nadir Rossi, ex infermiere di 35 anni di Bussolengo (Verona), accusato di omicidio volontario e premeditato per averla uccisa somministrandole dell'insulina.
Secondo la Procura del capoluogo scaligero l'infermiera 32enne, deceduta il 24 giugno 2024, sarebbe stata avvelenata dal marito a più riprese, prima a casa e poi presso l'ospedale dove era stata ricoverata provocandole una crisi ipoglicemica. Nell'intervista al programma di Gianluigi Nuzzi, il padre di Jessica parla dei sospetti che nutriva, fin dall'inizio, nei confronti del genero per via di atteggiamenti definiti "estremamente passivi". "Non l'ho mai visto versare una lacrima perfino con la moglie per terra ormai esanime, neppure in seguito ai funerali o in altre occasione", dice.
Dalla Chiara racconta che mentre sua figlia stava morendo in casa la preoccupazione di Nadir era tutta per far sparire al più presto i flaconi di medicinali. "Ha messo tutto in un sacco che poi ha buttato nell'immondizia come se volesse nascondere qualcosa", racconta l'uomo riportando quanto riferitogli dalla sua ex moglie Loretta, mamma di Jessica. Poi dice di essere rimasto all'oscuro della polizza assicurativa sulla vita da 100mila euro intascata dal marito dopo la decisione frettolosa di farla cremare senza eseguire l’autopsia. "Ho saputo della polizza solo dopo, pensavo che andava a coprire l'appartamento che avevano comprato tramite mutuo", prosegue il papà di Jessica che poi ripercorre l'ultimo periodo: "Non riusciva a dormire, aveva paura di morire e quindi si metteva la sveglia ogni due ore, continuava a mangiare zuccheri per tenere l'insulina sotto controllo". Lunedì è in programma l'interrogatorio di garanzia di fronte al giudice al quale Rossi dovrà fornire la sua versione.