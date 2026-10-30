Uccise la moglie con l'insulina, il padre di Jessica: "Non l'ho mai visto versare una lacrima"

Dalla Chiara racconta che mentre sua figlia stava morendo in casa la preoccupazione di Nadir era tutta per far sparire al più presto i flaconi di medicinali. "Ha messo tutto in un sacco che poi ha buttato nell'immondizia come se volesse nascondere qualcosa", racconta l'uomo riportando quanto riferitogli dalla sua ex moglie Loretta, mamma di Jessica. Poi dice di essere rimasto all'oscuro della polizza assicurativa sulla vita da 100mila euro intascata dal marito dopo la decisione frettolosa di farla cremare senza eseguire l’autopsia. "Ho saputo della polizza solo dopo, pensavo che andava a coprire l'appartamento che avevano comprato tramite mutuo", prosegue il papà di Jessica che poi ripercorre l'ultimo periodo: "Non riusciva a dormire, aveva paura di morire e quindi si metteva la sveglia ogni due ore, continuava a mangiare zuccheri per tenere l'insulina sotto controllo". Lunedì è in programma l'interrogatorio di garanzia di fronte al giudice al quale Rossi dovrà fornire la sua versione.