Speciale Il caso Giulia Tramontano
A "Ore 11"

Femminicidio Giulia Tramontano, la sorella dopo la sentenza: "Spero ora possa riposare in pace"

A "Ore 11" le parole di Chiara Tramontano dopo il riconoscimento della premeditazione a Alessandro Impagnatiello

26 Ott 2026 - 12:49
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"Spero che ora mia sorella Giulia possa riposare in pace". A "Ore 11" Chiara Tramontano ha commentato, a caldo, la sentenza che ha confermato l'aggravante della premeditazione a carico di Alessandro Impagnatiello, già condannato all'ergastolo per il femminicidio, il 27 maggio 2023, della sua fidanzata incinta al settimo mese di loro figlio Thiago.

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"Spero che questa sia la fine e di non incontrare più l'assassino di mia sorella", afferma Chiara Tramontano che sulla decisione dei giudici della Corte d'Appello di Milano aggiunge: "La sentenza precisa una volta e per tutte che è un uomo destinato a vivere in galera". Poi rivolge un pensiero alla sorella: "Spero che da ovunque mi guardi lassù lei sia fiera di quello che abbiamo potuto fare dopo la sua morte perché prima non abbiamo potuto fare altro."

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Prima della lettura della sentenza, la sorella di Giulia ha speso, sempre ai microfoni del programma di Rete 4, parole dure su Impagnatiello. "Si tratta di una persona senza vergogna, è stato molto difficile non notarlo in aula in quanto è entrato a testa alta, fiero di sè e pieno del suo stesso ego", ha detto Chiara Tramontano che ha poi criticato l'atteggiamento tenuto dall'ex barman in aula: "Siamo di fronte ad un soggetto inumano e al tempo stesso ridicolo in quello che fa. Penso che lui e la sua famiglia rappresentino un esempio di fallimento umano e sociale".

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