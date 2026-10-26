Femminicidio Giulia Tramontano, la sorella dopo la sentenza: "Spero ora possa riposare in pace"

Prima della lettura della sentenza, la sorella di Giulia ha speso, sempre ai microfoni del programma di Rete 4, parole dure su Impagnatiello. "Si tratta di una persona senza vergogna, è stato molto difficile non notarlo in aula in quanto è entrato a testa alta, fiero di sè e pieno del suo stesso ego", ha detto Chiara Tramontano che ha poi criticato l'atteggiamento tenuto dall'ex barman in aula: "Siamo di fronte ad un soggetto inumano e al tempo stesso ridicolo in quello che fa. Penso che lui e la sua famiglia rappresentino un esempio di fallimento umano e sociale".