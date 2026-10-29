Una persona è stata fermata per l'omicidio di Antimo Mazzotta, il pensionato 78enne trovato ucciso nel pozzo artesiano della sua abitazione di Torre Rinalda, frazione di Lecce. I carabinieri del nucleo investigativo hanno fermato su disposizione del pm Luigi Mastrognani, un 32enne di Surbo, che è accusato di omicidio, occultamento di cadavere e porto e detenzione di arma clandestina. L'uomo ha confessato.