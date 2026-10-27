Lecce, 78enne trovato morto in un pozzo: si indaga per omicidio

Il corpo senza vita di un uomo di 78 anni è stato trovato all'interno di un pozzo nel giardino di una casa rurale a Torre Rinalda, località costiera del comune di Lecce. La vittima è stata identificata come Antimo Mazzotta, proprietario dell'abitazione situata in via Torre San Giovanni. Gli investigatori stanno valutando l'ipotesi di un omicidio: secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l'anziano potrebbe essere stato ucciso all'interno della casa e successivamente trascinato fino al pozzo, dove sarebbe stato gettato il cadavere.
I segni di trascinamento
A indirizzare gli inquirenti verso l'ipotesi di un delitto sono stati alcuni elementi rilevati nell'area del ritrovamento. All'esterno dell'abitazione sarebbero presenti segni di trascinamento, mentre alcuni indumenti sono stati trovati nelle vicinanze del pozzo. Secondo le prime valutazioni investigative, Mazzotta potrebbe essere stato colpito con un oggetto contundente. Il pozzo è stato trovato con la botola chiusa, ma non a chiave.