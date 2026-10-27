Lecce, 78enne trovato morto in un pozzo: si indaga per omicidio

Il corpo senza vita di un uomo di 78 anni è stato trovato all'interno di un pozzo nel giardino di una casa rurale a Torre Rinalda, località costiera del comune di Lecce. La vittima è stata identificata come Antimo Mazzotta, proprietario dell'abitazione situata in via Torre San Giovanni. Gli investigatori stanno valutando l'ipotesi di un omicidio: secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l'anziano potrebbe essere stato ucciso all'interno della casa e successivamente trascinato fino al pozzo, dove sarebbe stato gettato il cadavere.