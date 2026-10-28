OPERAZIONE DEI CARABINIERI

Cosenza, blitz anti 'ndrangheta: tra gli arrestati anche il sindaco di Corigliano-Rossano

A seguito dell'operazione 41 persone sono finite in manette, di queste 24 si trovano in carcere e 17 ai domiciliari

28 Ott 2026 - 07:56
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Nella mattinata di mercoledì i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Cosenza hanno condotto un'ampia operazione anti 'ndrangheta culminata con l'arresto di 41 persone. Di queste, 24 si trovano attualmente in carcere e 17 ai domiciliari. Ai domiciliari anche il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi. Il provvedimento, emesso dal gip di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, ipotizza, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, omicidio, detenzione e porto di armi, estorsione, rapina, furto, intestazione fittizia di beni, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravati da metodo o finalità mafiose, nonché patto elettorale politico mafioso.

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