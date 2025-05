Omicidio a Legnano (Milano), donna trovata morta in casa: uccisa da una coltellata alla schiena

Omicidio a Legnano, in provincia di Milano, dove una donna di origini romene, di 35 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento. A far scattare l'allarme la chiamata della vicina di casa al 112 che, accorgendosi della porta aperta, è entrata nella casa e ha scoperto il cadavere riverso a terra con un coltello conficcato nella schiena. Sono arrivati giunti i carabinieri e il personale del 118. Chi l'ha uccisa sarebbe in fuga.