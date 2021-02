Omicidio Ilenia Fabbri, l’identikit del killer: "Alto, ben piazzato, con spalle grosse"

Poche informazioni ma che potrebbero essere cruciali, quelle fornite dall’unica testimone dell’omicidio di Ilenia Fabbri a Faenza il 6 febbraio. Un’amica della figlia della vittima ha spiegato di aver visto nell’abitazione dove Ilenia è stata uccisa un uomo ‘alto, ben piazzato, con le spalle grosse e vestito di scuro’. Prende sempre più corpo, dunque, l’ipotesi dell’omicidio su commissione: la ricostruzione della vicenda a "Mattino Cinque".

L’amica di Arianna, figlia della donna, è intanto finita sotto scorta. Secondo le ricostruzioni, sembra che l’omicida conoscesse la casa dove si è consumato il delitto. L’amica di Arianna era in casa alle 6 del mattino, ora in cui sembra sia avvenuto l'omicidio, mentre Arianna e il padre, indagato a piede libero, erano usciti e si trovavano in auto insieme. Secondo la testimone, Ilenia Fabbri avrebbe urlato "Chi sei, cosa vuoi?".