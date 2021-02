Morte Ilenia Fabbri, la testimonianza di una vicina: "Ho sentito urlare: aiutatemi"

"Erano le sei di mattina, ho sentito urla di donna, diceva: aiutatemi". Così una vicina di Ilenia Fabbri, la donna trovata sgozzata poco prima dell'alba di sabato 6 febbraio nel suo appartamento di Faenza, ricostruisce i momenti concitati di quella mattinata in un'intervista a "Pomeriggio Cinque".

"Siamo andati a suonare e bussare - spiega una vicina di casa - non apriva nessuno, Ilenia non rispondeva. Siamo andati nel garage e lì la porta era aperta. Non abbiamo pensato a un ladro, ma al fatto che la madre potesse star male. Dopo una ventina di minuti è arrivata la figlia Arianna, ma il padre non l'ho visto".