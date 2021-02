Donna uccisa a Faenza, l'ex marito indagato per omicidio in concorso

Claudio Nanni, ex marito di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata sgozzata nella sua abitazione di Faenza (Ravenna), è indagato per omicidio pluriaggravato in concorso con una persona ignota. L'avviso di garanzia gli è stato notificato in concomitanza con l'avvio delle perquisizioni della sua abitazione e dell'autofficina dove lavora.