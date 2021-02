Omicidio Ilenia Fabbri, le amiche: “Dopo l’ultima sentenza diceva 'succederà qualcosa'”

Una “persona solare”, sempre attenta, “si preoccupava per noi”. Così le amiche di Ilenia Fabbri, uccisa a coltellate nella sua abitazione di Faenza il 6 febbraio, descrivono la donna. “Mattino Cinque” ha intervistato alcune persone che la conoscevano a margine dei funerali che si sono tenuti lunedì 15 febbraio: “Dopo l’ultima sentenza disse ‘vedete che succederà qualcosa’” spiega un’amica, quasi in lacrime.

“Era una persona gioiosa, abbiamo anni di ricordi belli” spiegano altre donne. Tutte si sono presentate ai funerali con le scarpe rosse, simbolo della violenza contro le donne: al momento non è chiaro chi abbia ucciso Ilenia e non si esclude il delitto su commissione. “Ilenia era una persona gioiosa, con l’ex marito aveva un rapporto… Beh, si sa, quando ci sono delle separazioni i rapporti non sono mai troppo felici”, dichiara chi era presente al funerale. L’uomo, indagato a piede libero, ieri ha partecipato al funerale, insieme alla figlia Arianna: “Ci sono di mezzo una ragazzina e un padre che stanno soffrendo”, commenta infine un’amica della vittima.