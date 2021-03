Omicidio Ilenia Fabbri, i messaggi dell'ex marito: “Su di me pista sbagliata”

“So che non potrei dirti niente ma la pista su di me è sbagliata”. È il contenuto di alcuni messaggi che Claudio Nanni, l'ex marito di Ilenia Fabbri la 46enne sgozzata il 6 febbraio a Faenza, avrebbe inviato a una giornalista di "Pomeriggio Cinque" qualche giorno prima del suo arresto avvenuto durante la notte del 3 marzo. Insieme a Nanni, ritenuto il mandante dell'omicidio dell'ex moglie, è stato arrestato anche Pierluigi Barbieri, un conoscente di Nanni accusato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio.

Nella conversazione con l'inviata del programma di Canale 5, Nanni parla anche delle chiavi di casa di Ilenia e nega di aver fatto fare una copia mesi fa. "Inutile dire cose mai dette - scrive Claudio - in ferramenta hanno detto che ho fatto due chiavi uguali, ma erano quelle per la serratura di casa mia", conclude Nanni.