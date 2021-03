Faenza, omicidio Ilenia Fabbri: in manette l'ex marito e un conoscente

Polizia di Stato

L'ex marito come mandante e il complice quale esecutore. Questi i ruoli svolti da Claudio Nanni e dal compare per l'omicidio di Ilenia Fabbri, avvenuto a Faenza il 6 febbraio. La Polizia di Stato di Ravenna, ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due, indagati in concorso per l'omicidio pluriaggravato. Il movente del delitto sarebbe da ricondurre al profondo astio che l'uomo provava nei confronti della ex moglie.