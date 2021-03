Omicidio Ilenia Fabbri, il gip: "L'ex marito voleva annientarla"

Ansa

Claudio Nanni, l'ex marito di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata il 6 febbraio a Faenza, "era l'unico che da anni combatteva contro di lei per annientarla personalmente ed economicamente". Lo scrive il gip di Ravenna Corrado Schiaretti nell'ordinanza con cui dispone la custodia in carcere per l'uomo. "Ilenia - si legge ancora - non aveva vite parallele da nascondere, non aveva nemici e conduceva una vita normale".