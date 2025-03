Omicidio Diabolik, il killer condannato all'ergastolo: i giudici non hanno riconosciuto il metodo mafioso

I giudici della terza Corte d'Assise di Roma hanno condannato all'ergastolo Raul Esteban Calderon per l'omicidio dell'ex capo degli Irriducibili della Lazio, Fabrizio Piscitelli, detto "Diabolik". I giudici non hanno riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso utilizzato per pianificare e mettere a segno il delitto, avvenuto il 7 agosto del 2019 su una panchina del parco degli Acquedotti, nel quartiere Tuscolano a Roma.