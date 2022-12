Omicidio Diabolik, rinviato a giudizio il presunto assassino

Per l'omicidio di Diabolik, il gup di Roma ha rinviato a giudizio Raul Esteban Calderon.

Per la Procura è l'assassino di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio noto come Diabolik. Il processo è fissato davanti alla Corte d'Assise il 23 febbraio. Piscitelli fu freddato con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 in un parco della Capitale. Le accuse a carico di Esteban sono omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi.