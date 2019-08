Capo ultrà della Lazio ucciso "attirato in una trappola", si indaga sulla criminalità organizzata

Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, il capo degli "Irriducibili" della Lazio ucciso mercoledì sera a Roma, potrebbe essere stato attirato in una trappola. Secondo gli inquirenti, le modalità dell'esecuzione fanno pensare che l'uomo aspettasse qualcuno. Per ora non si esclude alcuna ipotesi, ma resta privilegiata quella della criminalità organizzata, non solo italiana. La procura procede per omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso.