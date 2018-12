26 dicembre 2018 16:50 Omicidio del fratello del pentito, Grasso a Tgcom24: "Una sconfitta dello Stato" Durante la trasmissione "Dentro i fatti" sono intervenuti anche il giornalista Klaus Davi e il magistrato della direzione antimafia Roberto Pennisi

"Non c'è dubbio che sia una sconfitta dello Stato, è compito dello Stato tutelare tutti i cittadini, ma soprattutto i pentiti che sono fondamentali per combattere la criminalità organizzata che è ancora potente, feroce e presente non solo nei territori d'origine ma anche nel resto d'Italia". Così Pietro Grasso, ex presidente del Senato ed ex magistrato, ha commentato a Tgcom24 l'uccisione di Marcello Bruzzese, il 51enne fratello di un collaboratore di giustizia che è stato freddato a colpi di pistola in pieno centro a Pesaro. Durante la trasmissione "Dentro i fatti" sono intervenuti sulla vicenda anche il giornalista Klaus Davi e Roberto Pennisi, magistrato della direzione antimafia.

Il leader di Liberi e Uguali ha commentato anche la recente dichiarazione di Salvini secondo il quale "tra pochi mesi la mafia sarà distrutta". "Io me lo auguro, ma ne dubito, soprattutto se i problemi si affrontano con una leggerezza simile come in questo caso - ha detto Grasso. - Quando ero procuratore nei programmi di protezione rientrava anche il cambio di generalità. In questo caso le cose sono due o mancano le risorse o c'è un'altra politica", ha detto il leader di Liberi e Uguali in merito al fatto che la vittima avesse mantenuto il suo nome e cognome nonostante vivesse sotto protezione. Le sue generalità apparivano anche fuori dalla porta di casa. Grasso ha commentato anche il post di Salvini che ha scatenato una polemica in rete e in cui si vede il vicepremier mangiare pane e Nutella. "Quando nel Paese succedono cose così gravi non si possono postare sui social immagini di tale leggerezza. E' un momento particolare e la sicurezza del Paese dipende anche dal ministro dell'Interno".

Pennisi: Il sistema di protezione funziona - "Se pensiamo al numero di collaboratori di giustizia che esistono in Italia e al numero di parenti delle vittime che godono della protezione, possiamo dire che il sistema funziona perché se così non fosse i corpi si raccoglierebbero con le ruspe", ha detto Roberto Pennisi, magistrato della direzione antimafia. Pennisi ha ricordato anche quando il fratello della vittima ha iniziato a collaborare con la giustizia. "Biagio Girolamo Bruzzese si pentì e cominciò a collaborare in aula proprio con me, era un collaboratore di estrema serietà".