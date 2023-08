Sofia Castelli, Zakaria la tormentava | "Ha picchiato un ragazzo perché geloso"

E' quanto emerge dai racconti fatti agli investigatori dalle amiche della ventenne uccisa il 29 luglio mattina a Cologno Monzese, in provincia di Milano . Dall'autopsia è emerso che la ragazza non ha avuto il tempo di difendersi.

La lite in discoteca Secondo il racconto delle amiche della ragazza, il 23enne sarebbe stato ossessionato dalla sua ex. "In un primo momento Zakaria sedeva in disparte", ha raccontato un'amica di Sofia, "poi ha cominciato a seguirci dentro il locale". La ragazza ha precisato che Sofia aveva provato a tenerlo a distanza mostrandosi fredda nei suoi confronti, ma a un certo punto "Zakaria aveva litigato con un ragazzo perché riteneva che avesse mostrato attenzioni nei confronti di Sofia". Ne era nata una lite, e alla fine il personale che garantiva la sicurezza nel locale lo aveva "accompagnato fuori".

"La seguiva anche fisicamente" Dal racconto delle amiche emerge che quella non sarebbe stata la prima volta in cui Zakaria Atqaoui avrebbe mostrato la sua ossessione verso Sofia. "È un soggetto esasperante, faceva di tutto per ritornare con lei", ha raccontato un'altra ragazza, precisando che Sofia si lamentava del fatto che lui "si presentava spesso a casa o nei luoghi che lei frequentava", la seguiva sia fisicamente e sia virtualmente, attraverso i social, "rispondendo alle stories che lei pubblicava su Instagram". Finché a un certo punto Sofia lo aveva bloccato. Zakaria, però, riusciva a "superare" il blocco seguendo i movimenti della ex attraverso le pagine social delle amiche. Alla fine, un amico del giovane aveva suggerito alle ragazze di impedirgli l'accesso ai loro profili, così che lui non potesse "sapere dove eravamo".