Cologno Monzese, Sofia Castelli uccisa nel sonno | L'ex entrato con chiavi rubate

La "spiava" sui social network

I carabinieri di Sesto San Giovanni, che stanno indagando per stabilire la dinamica dei fatti, hanno accertato che Zakaria Atqaoui non aveva trascorso la serata in discoteca con la sua ex. Il giovane, però, continuava a "spiarla" sui social network, dove la ragazzina condivideva le sue amicizie e i suoi divertimenti. Gli investigatori stanno cercando di capire se il delitto è stato premeditato. Di certo, per ora, c'è solo che il 23enne si è recato a casa della ragazza e l'ha colpita a morte con un coltello preso in cucina. Poi è andato a costituirsi. "Ho ucciso la mia ex fidanzata", ha detto ai carabinieri. Li ha accompagnati nell'appartamento dove aveva compiuto il delitto. Sofia è stata trovata a terra, morta, in camera da letto. Solo quando sono arrivati i carabinieri la sua amica, che stava dormendo, si è resa conto di quello che era accaduto. La ragazza è adesso sotto shock.