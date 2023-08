Omicidio Cologno, i messaggi di Atqaoui a un amico: "Giuro che me la paga" | Dolore e rabbia alla fiaccolata per Sofia

"Ti giuro che me la paga". Zakaria Atqaoui, il 23enne in carcere per l'omicidio della sua ex fidanzata , Sofia Castelli, a Cologno Monzese (Milano), avrebbe inviato questi sms a un amico mentre era nascosto nell'armadio prima del delitto. Il giovane è adesso nel carcere di Monza. Nel frattempo, a Cologno si è svolta una fiaccolata per ricordare la ragazza uccisa. Sabato i funerali.

Per ore chiuso nell'armadio Zakaria Atqaoui ha confessato davanti al giudice per le indagini preliminari di avere aspettato per ore che la sua ex fidanzata rientrasse a casa. Il giovane si è intrufolato nell'appartamento, dove per un po' di tempo era stato ospite quando era legato a Sofia Castelli, e si è chiuso in un armadio armato di coltello. Qui ha continuato a spiare sui social network la serata della sua ex, che soleva condividere le sue amicizie e i suoi divertimenti. Il giovane avrebbe spiegato che era convinto che Sofia sarebbe tornata a casa in compagnia di un altro.

Gli sms all'amico Mentre era dentro l'armadio, intorno all'1.51 Zakaria Atqaoui avrebbe inviato un messaggio a un suo amico. "Ti giuro che me la paga", avrebbe scritto. Poi anche: "Mi vergogno, f***a, di essere stato con una così". Poco prima delle 6 del mattino, Sofia Castelli è rientrata a casa. Ma non era in compagnia di un altro: era con un'amica, che si è poi fermata a dormire in un'altra stanza. Il 23enne è rimasto nascosto nell'armadio mentre le due ragazze si struccavano, le ha sentite chiacchierare, le avrebbe anche sentite pronunciare il nome dell'altro. Intorno alle 7 è uscito, ha cambiato il coltello, poiché quello che aveva era un po' spuntato, e ha aggredito la sua ex nel sonno. Sofia ha tentato una debole difesa, lo ha graffiato. Il giovane ha raccontato agli investigatori di non ricordare molto dopo la prima coltellata: "Sofia dormiva", ha detto, "mi sono scagliato contro di lei: ho sferrato il primo colpo al collo, poi altre due volte. Quando ho preso coscienza di ciò che era successo, ero zuppo di sangue, fuori dalla stanza". Dopo averla uccisa, il 23enne si è cambiato i vestiti con alcuni trovati in casa ed è andato verso la stazione di polizia locale, dove ha confessato quello che aveva fatto.