Omicidio Giampiero Carvone a Brindisi, l'imputato confessa in aula: "Ho sparato io"

Ha confessato il delitto, annunciando che nella prossima udienza (già calendarizzata per il 19 dicembre) chiarirà altri aspetti della vicenda, il 27enne Giuseppe Ferrarese, in carcere e a processo con l'accusa di aver ucciso il 10 settembre del 2019 a Brindisi il 19enne Giampiero Carvone.

Il processo è in corso nell'aula di Corte d'Assise del Tribunale di Brindisi, dove Ferrarese, che finora non aveva parlato, ha rilasciato spontanee dichiarazioni in videocollegamento.