Palermo, figlio di un boss ucciso si fidanza con la nipote del killer

La svolta

Il caso Di Giacomo è stato risolto grazie alle intercettazioni dei carabinieri. Salvatore Lipari, il fratello dell'omicida, tenta di spiegare alla moglie perché la relazione della nipote col figlio di Di Giacomo lo angoscia. La donna non capisce e lui a un certo punto sbotta. In dialetto pronuncia la frase "U capisti ca ammazzò Tony?", ossia "l'hai capito che lo uccise Tony?", preoccupato che il segreto del fratello Tony venisse allo scoperto. Le parole di Salvatore trovano conferma in un'altra intercettazione. Stavolta a parlare è Emanuele Lipari, padre di Salvatore e Tony: "Cosa gli dico io a quella ragazza? Mi sto andando a buttare in un campo minato perché qualsiasi cosa dico per lasciarlo mi spavento se questa glielo racconta", spiega riferendosi alla nipote. Il timore della famiglia del killer era che il ragazzo stesse agendo "per ritorsione" conoscendo la verità sul delitto del padre.